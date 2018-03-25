محمد بن زايد والرئيس الكوري يبحثان علاقات التعاون

الشارقة 24 – وام:

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كوريا الجنوبية نموذج متميز للعلاقات الاستراتيجية القائمة على الثقة والمصالح المشتركة واتساق المواقف تجاه القضايا الإقليمية والعالمية والعمل من أجل التنمية التي تصب في مصلحة الشعبين الصديقين.

جاء ذلك خلال جلسة المحادثات الرسمية التي عقدت، الأحد، في قصر الرئاسة بأبوظبي بين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ومون جيه إن رئيس جمهورية كوريا الجنوبية الصديقة الذي يقوم بزيارة رسمية للدولة.

ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان - خلال اللقاء - بزيارة الرئيس الكوري والوفد المرافق إلى الدولة، معرباً عن ثقته بأن هذه الزيارة ستدعم متانة العلاقات المتميزة والقوية بين البلدين وتعزيز العمل المشترك والشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات وكوريا الجنوبية.

وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات وكوريا الجنوبية وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، إضافة إلى المستجدات الدولية وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون بين البلدين في المجالات الاستثمارية والاقتصادية والتجارية إضافة إلى المجالات العلمية والتكنولوجيا والطاقة والرعاية الصحية والآفاق المستقبلية الواعدة لتعزيزها وتطويرها، بجانب عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادل الآراء حولها، وتناولت المباحثات التطورات الإيجابية للبرنامج النووي السلمي الإماراتي والدور الإيجابي لجمهورية كوريا الجنوبية وشراكتها في هذا الجانب، ‏مشيرين إلى الإنجاز الذي تم في البرنامج وما وصل إليه من مستويات متقدمة ‏حيث يمثل نموذجاً إيجابياً للمنطقة ويكرس مسيرة التنمية واحتياجات المستقبل.

وأشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بحرص الرئيس مون جيه – إن، على تطوير العلاقات الإماراتية - الكورية الجنوبية وتعزيزها ودفعها إلى الأمام في المجالات كافة.

وقال سموه إن دولة الإمارات تحت قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" عازمة على توسيع مجالات التعاون مع جمهورية كوريا الجنوبية الصديقة في المجالات المختلفة خلال الفترة المقبلة وخاصة في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والصناعة والاستثمار وغيرها وذلك في ظل ما يتوافر للعلاقات بين البلدين من مقومات التطور والتقدم وما شهدته هذه العلاقات من نقلات نوعية خلال الفترة الماضية تمثل أساساً قوياً للانطلاق نحو مزيد من التعاون في المستقبل ما يحقق الطموحات الكبرى المعقودة على العلاقات بين بلدينا الصديقين.