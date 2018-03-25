رئيس كوريا الجنوبية يزور واحة الكرامة

الشارقة 24 – وام:

زار الرئيس مون جاي إن رئيس جمهورية كوريا الجنوبية، الأحد، واحة الكرامة المعلم الوطني والحضاري في العاصمة أبوظبي الذي تم تشييده تخليداً لبطولات شهداء الإمارات وتضحياتهم في سبيل الدفاع عن الوطن وحماية مكتسباته ومنجزاته.

وكان في استقباله لدى وصوله موقع الواحة الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي، وتم استعراض مراسم حرس الشرف ثم وضع الرئيس الكوري الجنوبي إكليلاً من الزهور أمام نصب الشهيد الذي يتكون من 31 لوحاً يستند كل منها على الآخر كرمز للوحدة والتكاتف والتضامن بين قيادة دولة الإمارات وشعبها وجنودها الأبطال.

وقام الرئيس والوفد المرافق له بجولة في مختلف أنحاء الواحة استمع خلالها لشرح مفصل من الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان عن الواحة ومرافقها التي ترمز إلى بطولات أبناء دولة الإمارات البواسل وتضحياتهم وتعبر عن الكثير من القيم والدلالات الوطنية الجليلة.

وكان برفقته خلال الزيارة معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة وسعادة عبد الله سيف النعيمي سفير الدولة لدى سيؤول.

وفي ختام الجولة سجل الرئيس الكوري كلمة في سجل الزوار عبر فيها عن تقديره لشهداء دولة الإمارات العربية المتحدة.