الشيخة فاطمة بنت مبارك تستقبل حرم الرئيس الكوري

الشارقة 24 – وام:

استقبلت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، الأحد، في قصر البحر حرم الرئيس الكوري كيم جنغ سوك التي تزور البلاد حالياً.

ورحبت سموها بالضيفة مشيدة بالعلاقات الوطيدة التي تربط بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا في مختلف المجالات.

واطلعت سموها حرم الرئيس الكوري على المكانة الرفيعة التي وصلت اليها المرأة الاماراتية وبلوغها مستوى التمكين في كافة المجالات وتحقيق التوازن بين الجنسين في الدولة.

من جانبها أشادت حرم الرئيس الكوري بالمستوى المتقدم الذي حققته المرأة الإماراتية وبتواجدها في ساحة العمل في القطاعات العامة والخاصة.

وقالت إنها معجبة جداً بالجهود الكبيرة التي تبذلها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لدعم ورعاية المرأة والطفل في دولة الإمارات، مشيرة إلى أنها اطلعت على تقارير متعددة تشيد بهذا المستوى المتقدم الذي شهدته المرأة الإماراتية والعمل المكثف الذي تبذله سمو الشيخة فاطمة لرفع شأن المرأة وإتاحة الفرصة لها لنيل حقها في التعليم والصحة وكذلك تمكينها من العمل في كافة الميادين.

وأقامت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك مأدبة غداء تكريماً لحرم الرئيس الكوري.