قائد القوات البحرية يستقبل رئيس أركان القوات البحرية الإيطالية

الشارقة 24 – وام:

استقبل اللواء الركن بحري طيار الشيخ سعيد بن حمدان بن محمد آل نهيان قائد القوات البحرية، الأحد، بمكتبه في قيادة القوات البحرية الفريق بحري فالتر جيرارديلي رئيس أركان القوات البحرية الإيطالية الذي يزور البلاد حالياً.

وجرى خلال اللقاء، الذي حضره عدد من كبار ضباط القوات البحرية والوفد المرافق للضيف، استعراض أوجه التعاون ومناقشة عدد من المواضيع العسكرية ذات الاهتمام المشترك لاسيما التي تتعلق بالجوانب البحرية وسبل تطويرها وتعزيزها في ظل الحرص المشترك على رفع مستوى التعاون إلى آفاق أوسع بما يحقق المصالح المشتركة.