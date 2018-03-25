هيئة "الهلال" تبحث تعزيز برامجها الإنسانية محلياً

الشارقة 24 – وام:

عقدت اللجنة العليا للمساعدات المحلية في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي اجتماعها الثاني لعام 2018، بالمقر الرئيسي للهيئة في أبوظبي.

حضر الاجتماع سعادة راشد مبارك المنصوري نائب الأمين العام لقطاع الشؤون المحلية رئيس اللجنة، وسعادة محمد يوسف الفهيم نائب الأمين العام لقطاع الخدمات المساندة نائب الأمين العام لقطاع التسويق وجمع التبرعات بالإنابة، ومدراء فروع الهلال الأحمر في أبوظبي ودبي والعين والشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة ومنطقة الظفرة وبني ياس ومدراء إدارات المساعدات المحلية والمالية، وجمع التبرعات والخدمات بالهيئة.

وأكد راشد المنصوري، خلال الاجتماع، اهتمام القيادة العليا للهيئة وحرصها المتزايد على تحقيق انتشار أوسع ومكتسبات إضافية للشرائح المحتاجة التي ترعاها الهيئة داخل الدولة وإحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات الموجهة لأصحاب الحاجات والضعفاء، مشيراً إلى تقدير القيادة العليا للجهود التي تبذلها لجنة المساعدات لتعزيز دور الهلال الأحمر على الساحة المحلية.