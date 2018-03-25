"الهلال" تنفذ دورة تدريبية حول سرطان الثدي في وادي حضرموت

الشارقة 24 – وام:

نفدت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بالتعاون مع منتدى كفى الصحي، السبت، دورة تدريبية عن أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي استهدفت 20 امرأة من وادي حضرموت.

وشملت الدورة عدة محاور منها لمحة عامة عن سرطان الثدي وكيفية وآلية الفحص المبكر سواء الفحص الذاتي أو عبر جهاز المامجرام بجانب عرض فلاشات توعوية مثل توزيع مطبوعات مصورة وعرض جرافيك لزيادة مدارك ومعارف الحضور عن المرض.

وعبر القائمون على منتدى كفى الصحي، في كلمة لهم في ختام الدورة التدريبية، عن سعادتهم لتفاعل الحاضرات مع مثل هذه الدورات، مؤكدين أن المتدربات اللاتي تلقين الدورات سينقلن رسائل إلى مجتمعهن المحيط بهن، موضحين أن الهدف من دورات وفعاليات البرنامج التوعوي التثقيفي هو تشجيع النساء على الذهاب إلى عيادات الكشف المبكر دون أي شكوى.

من جهته قال أحمد النيادي نائب فريق الهلال الأحمر الإماراتي إن الهدف من تنفيذ الدورات والبرامج الصحية والتوعوية والإسعافات الأولية هو تطوير وبناء القدرات لجميع شرائح المجتمع اليمني.

وأضاف أن الهيئة نفذت دورات وحملات خاصة حول كيفية الوقاية من مرض سرطان الثدي عند النساء بجانب التوعية والتثقيف بأهمية النظافة بين أفراد الأسرة ودورها الحيوي في الوقاية من الأمراض والأوبئة من خلال تقديم تعليمات عن كيفية غسل اليدين بطريقة صحيحة وكيفية غسل الأطعمة وحفظها، إضافة إلى تقديم نصائح للأمهات حول أهمية وفوائد الرضاعة الطبيعية لصحة الأم والطفل من خلال تسليط الضوء على العديد من هذه الفوائد وشرح الطرق الصحيحة لها.

وأشار إلى أنه تم تخصيص محاضرات لتثقيف كبار السن وتوعيتهم بأهمية القيام بفحوصات دورية للاطمئنان على مستوى السكر والضغط واتباع الأساليب الوقائية لتجنب مضاعفات هذه الأمراض والوقوف على دور الغذاء والنشاط البدني في الوقاية من الأمراض الغير معدية بجانب تنفيذ عدة زيارات لمنازل المواطنين اليمنيين في القرى المجاورة والحدائق والمنتزهات العامة تم خلالها إجراء بعض فحوصات سريعة لضغط الدم ومستوى السكر وغيرها إضافة لتثقيفهم وتوعيتهم لمجابهة الأمراض والأوبئة والوقاية من أمراض العصر.