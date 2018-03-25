"التحالف" تسطر ملاحم بطولية بميادين الشرف

الشارقة 24 – وام:

تحل، الإثنين، الذكرى الثالثة لإطلاق "عاصفة الحزم"، التي كانت إيذاناً بتدخل قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لدعم الشرعية في اليمن، وذلك في لحظة تاريخية فارقة استجابة لنداء الأشقاء حقنا لدمائهم ودعماً لهم في محنتهم ومنع سقوط بلادهم رهينة لأجندات الشر الإقليمية عبر أدواتها ميليشيات الحوثي الإيرانية الانقلابية التي أسفرت عن وجهها القبيح عبر ارتكابها آلاف الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب بحق المدنيين المسالمين العزل واستباحة المدن وتدمير بناها التحتية والتنكيل بالشعب اليمني.

وفي ملاحم بطولية قل نظيرها سيسطرها التاريخ بمداد من ذهب، نجحت قوات التحالف العربي في تحرير غالبية أراضي اليمن الشقيق شاملة مدنه ومحافظاته وقراه التي ظلت لبعض الوقت رهينة الإرهاب الحوثي الإيراني انطلاقاً من مدينة عدن وهو ما يلقى تثميناً وإشادة من الأشقاء في اليمن بعدما عاد إليهم أمنهم بعد خوف ونعموا بالسكينة بعد زوال أمانهم في أعقاب تحرير واستعادة أغلب مناطق اليمن وتطهيرها من أيدي الانقلابيين الحوثيين الذين أحرقوا الأخضر واليابس غير مبالين بدين أو عرف أو حتى ضمير إنساني.

وعلى مدى 3 أعوام من الحرب في اليمن، نجحت قوات التحالف في تمكين قوات الشرعية من استعادة عدد كبير من المدن والمحافظات اليمنية من سيطرة الحوثيين وهو ما يعد إنجازاً سياسياً وعسكرياً هاماً.

واليوم مشاعل التحرير تحوطها مصابيح الأمل تتسارع وتتنقل من مدينة إلى أخرى وصنعاء ذاتها باتت على مشارف التحرير من الانقلابيين كل ذلك بفضل التضحيات الطاهرة لأبناء دول التحالف مع أشقائهم في اليمن ليسطروا بدمائهم الزكية فصولاً من أعظم البطولات وملاحم الفداء وأروع صور الصمود والبذل.

وسيبقى اليمن لأهله وستنتصر إرادة شعبه وها هو مخطط الانقلابيين يتهاوى فيما تواصل الشرعية تقدمها لبسط سيطرتها على كامل التراب اليمني في ظل ملاحم الصمود والثبات والدعم والتضحيات الطاهرة التي قدمتها مواكب الشهداء لترسم خريطة تحرير اليمن بأرواحها وتبقيه عصياً على أجندات الشر ونوايا إيران العدوانية المتربصة.

وقال مصدر مسؤول في القوات المسلحة الإماراتية إن القوات الإماراتية تسطر ملاحم قتالية ملؤها البسالة والتضحية والإقدام والشجاعة في ظل تصميم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية على تحرير كامل التراب اليمني من سيطرة ميليشيات الحوثي الإيرانية الانقلابية وسط الانتصارات العسكرية المتتالية في مختلف جبهات القتال.

وأضاف أن القوات المسلحة الإماراتية قدمت خلال 3 سنوات من الحرب كوكبة من شهدائها الأبرار الذين ضحوا بدمائهم الزكية نصرة للحق ودحراً للظلم والبغي لتبقى المواقف الإماراتية التاريخية الداعمة لليمن وشعبه وشرعيته ومستقبل أجياله مثالاً حياً على الدعم الصادق والأخوي النابع من أصالة الإمارات وسياستها الثابتة بقيادتها الحكيمة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ذلك الدعم الذي لا يعرف الحدود ويستهدف دعم الأشقاء في محنتهم لتجاوز الظروف الصعبة التي سببها انقلاب ميليشيات الحوثي الغاشم.

وأكد أن العلاقات الإماراتية اليمنية تعبر في مكنونها عن التلاحم الشعبي والرسمي وتقدم نموذجاً ومثالاً للعالم في التضحية والبذل والعطاء في ظل وحدة المصير المشترك، موضحاً أن الإمارات عندما لبت نداء استغاثة الأشقاء في اليمن كشفت عن عمق إيمانها بنصرة قضايا الأشقاء المحقة وأن كل خطر يحيق بشقيق هو تهديد للوطن وللمنطقة برمتها ولابد من وقفة صارمة حازمة ترد كيد المعتدين على أعقابهم خاسرين.

ولفت إلى أن هبة دولة الإمارات ضمن دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية جاءت تلبية لـ "فزعة" الأشقاء ولتبين أصالة التعامل الأخوي الذي تبنى قضية اليمن وشعبه وإرادته فتم إطلاق "عاصفة الحزم" التي تسطر واحدة من أنصع صفحات المجد العربي وستلمس الأجيال جيلاً بعد جيل نتائجها الإيجابية طويلاً، مؤكداً أن الإمارات كانت حاضرة بقوة ولا تزال انطلاقاً من أصالتها وثوابتها ونهجها وكان رجال الحق من قواتنا المسلحة الباسلة مقدمين غير هيابين شجعانا ميامين يصرعون قوى البغي والعدوان ويسطرون ببطولاتهم ودمائهم الزكية الملاحم والبطولات فأنبتت بسالتهم تحريراً لجبال اليمن وسهوله ووديانه وفي كل مكان قدموا الأمثلة الحية على دعم الشقيق والتضحية في سبيل عدالة قضيته ومستقبل المنطقة.

وعسكرياً، حققت دول التحالف العربي منذ انطلاق "عاصفة الحزم" إنجازات عسكرية يصعب حصرها على مختلف جبهات القتال باليمن لدحر ميليشيات الحوثي الإيرانية ورد الحق إلى أصحابه أبرزها استعادة جميع المحافظات الجنوبية و منها.. "عدن العاصمة المؤقتة" ولحج والضالع وأبين وشبوة إضافة إلى تحرير حضرموت من تنظيم القاعدة وإرهاب.

كما يلعب التحالف العربي درواً كبيراً في تأمين معظم السواحل اليمنية بدءاً من محافظة المهرة الحدودية مع سلطنة عمان وصولاً إلى الساحل الغربي لليمن، وذلك في ظل استمرار تقليص "التحالف" لرقعة سيطرة الحوثيين فيما تبقي من الساحل الغربي واستعادته بالكامل ضمن استراتيجية تأمين حركة الملاحة في البحر الأحمر، خصوصاً أن ميليشيات الحوثي الإيرانية تمثل تهديداً للملاحة البحرية الدولية عبر زرع الألغام البحرية العشوائية والتي تتخذ من ميناء الحديدة منطلقا لأعمالها الإرهابية.