وفد الدولة يختتم مشاركته في لجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة

الشارقة 24 – وام:

اختتم وفد الدولة برئاسة سعادة سناء محمد سهيل وكيلة وزارة تنمية المجتمع مشاركته في أعمال الدورة السنوية الـ 62 للجنة وضع المرأة في نيويورك، التي تمثل الهيئة الحكومية الدولية العالمية الرئيسية المكرسة لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، والتي تركزت مداولاتها هذا العام على بحث التقدم المحرز والتحديات التي تواجه التمكين الكامل للنساء والفتيات خاصة في المناطق الريفية.

وألقت سعادة سناء سهيل في بيانها أمام المناقشة العامة للدورة التي عقدت خلال الفترة من 12 إلى 23 مارس الجاري، بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية وكيانات الأمم المتحدة، الضوء على سياسات وجهود وإنجازات الدولة في مجال المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

وشاركت سعادتها في حوار وزاري تفاعلي حول تمكين النساء والفتيات في المناطق الريفية من خلال إتاحة إمكانية وصولهن إلى التعليم والبنية التحتية والتكنولوجيا والتغذية، حيث أكدت أن لجنة وضع المرأة تلعب دوراً حاسماً في صياغة المعايير العالمية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في جميع أنحاء العالم إضافة إلى دورها الفعال في تعزيز حقوق المرأة.