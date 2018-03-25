شرطة دبي تقبض على عصابة دولية سرقت 100 مليون بات تايلاندي

الشارقة 24:



ثمن سعادة اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، التعاون الدولي المثمر مع السلطات التايلاندية، الذي أدى إلى ضبط عصابة يتراوح أفرادها حوالي 25، تخصصت في سرقة حسابات بنكية في تايلاند وبعض الدول الآسيوية الأخرى، حيث بلغ إجمالي المبالغ المالية التي تم سرقتها من قبل العصابة حوالي 100 مليون بات تايلندي.



وأكد سعادة اللواء عبد الله خليفة المري أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حفظه الله، الهادفة إلى خلق مجتمع ينعم جميع أفراده بالأمن والأمان تشكل حافزاً قوياً لجميع العاملين في شرطة دبي إلى بذل أقصى جهد لحفظ الأمن والأمان في المجتمع من كافة المخاطر التي تهدده داخلياً أو خارجياً.



وعزا سعادة اللواء المري نجاح العملية إلى توجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بالعمل على تطوير العلاقات العالمية والراسخة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومختلف دول العالم في مجال مكافحة الجريمة، ووضع الخطط الناجعة التي تتصدي للمجرمين محلياً وإقليمياً ودولياً.



وأشاد سعادة اللواء عبد الله المري، بالجهود التي تقوم بها فرق العمل في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في حفظ الأمن والأمان وبذل كل ما هو غالٍ ونفيس، وتأدية الرسالة الأمنية على أكمل وجه، مثمناً سرعة تجاوبهم في القاء القبض على أفراد العصابة في زمن وجيز.



تفاصيل القضية



ومن جانبه أشاد اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، بتعاون شرطة دبي الدولي مع جميع الأجهزة الشرطية في العالم، مشيراً إلى أن رجال الشرطة في جميع أنحاء العالم يعملون بروح الفريق الواحد ويقفون حصناً منيعاً ضد كل من تسول له نفسه العبث بأمن المجتمع في جميع أنحاء العالم.



وأوضح اللواء خليل المنصوري، أن تفاصيل القضية تعود إلى ورود معلومات إلى شرطة دبي تدل عن وجود أشخاص يتراوح عددهم حوالي 24 شخصاً من الجنسية التايلاندية، وشخص من الجنسية التايوانية، يشكلون عصابة إجرامية منظمة تتخصص في سرقة حسابات بنكية في تايلاند وبعض الدول الآسيوية الأخرى عن طريق الاحتيال والنصب وإيهام أصحاب الحسابات البنكية بعدة روايات ابتزازية كاذبة للاحتيال وتحويل مبالغ مالية من حساباتهم إلى حسابات وهمية في بعض دول شرق آسيا، حيث أن جميع ضحاياهم من تايلاند وبعض الدول الآسيوية.



وبين اللواء خليل المنصوري أن أفراد العصابة تم تسجيل بلاغات نصب واحتيال ضدهم في تايلاند، وأنهم يستخدمون التكنولوجيا التقنية الحديثة في أسلوبهم الإجرامي لكي تبدو الجريمة كأنها جريمة عابرة للقارات



وفور تلقي المعلومات تم تشكيل فريق عمل من شرطة دبي لمداهمة وكر العصابة وإلقاء القبض عليهم، وبعد أن تم تحديد مكانهم الذي يختبؤون فيه والذي يقع في منطقة سكنية تم مداهمتهم وإلقاء القبض على جميع أفراد العصابة المكونة من الرجال والنساء وبحوزتهم حوالي 150 هاتف ذكي، و40 كمبيوتر محمول " لابتوب"، بالإضافة إلى بعض الأجهزة التقنية التي تساعد في ارتكاب تلك الأنواع من جرائم.



وأوضح اللواء المنصوري أن العصابة اتخذت مقرها في منطقة سكنية حتى يبينوا أنهم عائلة آسيوية لكي يبعدوا أي شكوك من حولهم.



وتقدم اللواء خليل المنصوري لسعادة القائد العام لشرطة دبي بجزيل الشكر، تقديراً لتثمينه فرق العمل لما بذلوه من تفان وإخلاص وابتكار أساليب جديدة في عملية التقصي وضبط المتهمين.