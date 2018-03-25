المزروعي: "ساعة الأرض" تنسجم مع استراتيجية الطاقة النظيفة

الشارقة 24:



قال معالي سهيل فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة، إن ساعة الأرض في دولة الإمارات العربية المتحدة، تعد من أكبر الأحداث البيئية من كل عام في السنة، لأنها تنسجم مع استراتيجية الطاقة النظيفة التي تنتهجها الدولة، وتمثل فرصة كبيرة لتواصل أفراد العائلة والأصدقاء والزملاء ومع أشخاص لا يعرفون بعضهم.



وأضاف معاليه، إن تنظيم دولة الإمارات لساعة الأرض له أهمية خاصة خلال العام الجاري وهو "عام زايد 2018 "، الذي تحتفي فيه الدولة بمرور 100 عام على ميلاد المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، رائد مسيرة الاستدامة التي تواصلها من بعده قيادتنا الرشيدة لتحقيق التوازن بين التنمية والبيئة.



وذكر معالي وزير الطاقة، أن الدولة تهدف من تنظيم هذا الحدث البيئي العالمي الكبير إلى رفع مستوى الوعي لدى جميع أفراد المجتمع، وتعزيز سلوكيات الاستهلاك الرشيد بشكل يومي وأهمية العمل المناخي، ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة، والمساهمة في تحقيق الخطط الرامية إلى استدامة الموارد.



وعبر معالي الوزير عن سعادته بالفعاليات التي صاحبت حدث ساعة الأرض، ومنها الأنشطة العائلية والترفيهية التي هدفت إلى نشر الوعي البيئي وتعزيز ثقافة الاستهلاك الرشيد للكهرباء، بالإضافة إلى مناشط الابتكار والتراث الإماراتي والاستدامة التي تعرض من خلاله الدوائر والهيئات الحكومية جهودها.



بدوره قال سعادة دكتور مطر حامد النيادي، وكيل وزارة الطاقة والصناعة إن حدث تنظيم ساعة الأرض إلى تعزيز المسؤولية البيئية، من خلال التواصل الإيجابي مع البيئة بالمحافظة على مواردها الطبيعية الثمينة واتباع نمط حياة مستدام وخفض البصمة الكربونية من خلال استخدام السيارات الكهربائية والمواصلات العامة.



وذكر سعادته أن هناك أكثر من عشرة معلومات عن تنظيم ساعة الأرض، ومنها أنها أكبر حركة سعى للمحافظة على البيئة من الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وأن بدايتها كانت في مدينة سيدني من عام 2007 لحظة قيام سكانها بإطفاء الأنوار فى المنازل والأماكن العامة، ونجحت الفكرة وشارك بها أكثر من 2 مليون شخص من سكان المدينة، ومنذ ذلك الوقت تحولت ساعة الأرض إلى ظاهرة عالمية.