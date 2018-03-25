"الخارجية والتعاون الدولي" تحتفل بـ "ساعة الأرض"

الشارقة 24 – وام:



أحيت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وبعثات الدولة التمثيلية في الخارج، فعالية "ساعة الأرض"، التي تعتبر إحدى أكبر المبادرات البيئية العالمية لمواجهة التغيرات المناخية.



فقد قامت وزارة الخارجية والتعاون الدولي مساء السبت، بإطفاء الأنوار والأجهزة الكهربائية غير الضرورية في مكاتبها من الساعة 8:30 مساء ولمدة ساعة واحدة.



كما قامت بعثات الدولة التمثيلية في الخارج بإطفاء الأنوار لمدة ساعة واحدة، وذلك حسب توقيت بلد المقر، وذلك في بادرة تأتي دعماً للجهود الدولية الرامية إلى تشكيل وعي جماعي إنساني لحماية كوكب الأرض والحفاظ عليها من التلوث والأضرار الأخرى.



وتهدف الوزارة من خلال هذه المشاركة، إلى دعم الجهود الرامية إلى التوعية بأهمية خفض ظاهرة الاحتباس الحراري، وضم صوتها للجهود العالمية المبذولة لمواجهة التحديات والتأثيرات السلبية الناجمة عن ظاهرة الاحتباس الحراري والتغير المناخي، وتأكيداً لالتزام الوزارة بدعم الجهود المبذولة للحفاظ على كوكب الأرض، ووقف التأثيرات السلبية للتغير المناخي.



يذكر أن ساعة الأرض هي إحدى أكبر المبادرات البيئية العالمية التي يجتمع خلالها الملايين من الأفراد والمؤسسات في مختلف أنحاء العالم لمواجهة الأخطار المحدقة بكوكب الأرض، وذلك من خلال إطفاء كافة الأضواء والأجهزة الكهربائية غير الضرورية لمدة ساعة للتعبير عن ضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء وصون الموارد الطبيعية وحماية البيئة.