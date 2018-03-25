مركز جامع الشيخ زايد الكبير يشارك في "ساعة الأرض "

الشارقة 24 – وام:



في إطار الالتزام الراسخ بالمسؤولية المجتمعية، والارتقاء بالوعي البيئي وإبراز أهمية المحافظة على الموارد الطبيعية، شارك مركز جامع الشيخ زايد الكبير، مساء السبت، في فعالية "ساعة الأرض"، بإطفاء الأضواء والأجهزة الإلكترونية لمدة ساعة واحدة من الساعة 8:30 وحتى 9:30 مساء، للمساهمة في التخفيف من استهلاك مصادر الطاقة حماية للبيئة، بالتنسيق مع جمعية الإمارات للحياة الفطرية.



وتم إقامة بعض الفعاليات والمسابقات والأنشطة المصاحبة لزوار الجامع خلال اليوم لتعريفهم بأهمية المحافظة على البيئة وترشيد استهلاك الطاقة، إضافة إلى إطفاء الإنارة في جامع الشيخ زايد الكبير لمدة ساعة واحدة.



فيما انعكست أضواء الليزر على جدار مدخله الرئيسي للعد التنازلي وذلك قبل ثلاث أيام من الحدث.



وحرص المركز على توجيه دعوة لعدد من الجهات ذات الصلة للمشاركة في الفعالية بمقره، ضمن إطار التفاعل المجتمعي لخدمة ودعم الرؤية الاستراتيجية لحكومتنا الرشيدة، وتأكيداً على التزام الجميع بمعايير الاستدامة والمحافظة على الطاقة وترشيد استهلاكها، ورفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية صون مقدرات الطبيعة من أجل مستقبل كوكبنا.



وقال سعادة الدكتور يوسف العبيدلي، مدير عام مركز جامع الشيخ زايد الكبير " إن المشاركة في ساعة الأرض تأتي في إطار توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بأهمية المساهمة الفاعلة في كل ما يخدم الإنسان، وحرص سموه على دعم المبادرات التي من شأنها استخدام الموارد الطبيعية بطريقة سليمة وواعية".



وقال العبيدلي، إن الحفاظ على استدامة الطاقة توجه حكومي في دولة الإمارات التي تضع نصب عينيها الحفاظ على استدامتها للأجيال المقبلة.