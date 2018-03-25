واحة الكرامة تحتفل بساعة الأرض

الشارقة 24 – وام:



أحيت واحة الكرامة اليوم السبت، فعالية ساعة الأرض، وذلك بإطفاء جميع الأضواء في الواحة من الساعة 8:30 إلى الساعة 9:30 مساء، فيما أبقت على أسماء الشهداء المسطرة في جناح الشرف مضاءة بأنوار الشموع في رمزية لبقاء واستمرارية مشاعل العز والفخر حاضرة في قلوب ووجدان أبناء الإمارات.



وقال الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان، مدير مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي، إن مشاركة واحة الكرامة في إحياء فعالية ساعة الأرض تأتي في إطار مساعينا لتطبيق أفضل الممارسات الخضراء والمحافظة على البيئة والمساهمة في تقليل التلوث وتطوير الأداء البيئي على مستوى الدولة.



وأضاف إن واحة الكرامة لها ميزة وخصوصية تختلف عن باقي الأماكن، فهذه الواحة ستظل مضيئة بأسماء وإنجازات وتضحيات شهدائنا الأبرار الذين أصبحوا مثالاً يحتذى ونموذج عز وفخر ومشاعل نور لا يخبو وهجها على طول الزمان.



وأشار الشيخ خليفة بن طحنون ال نهيان، إلى إنجازات دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال البيئة، ودورها في المحافظة على الموارد الطبيعية لدعم استدامتها للأجيال المقبلة.



يشار إلى أن ساعة الأرض فعالية عالمية، تهدف إلى تشجيع الأفراد والمؤسسات إلى تنفيذ مبادرات من شانها المساهمة في ترشيد استهلاك الماء والكهرباء والحد من التلوث والمحافظة على البيئة.