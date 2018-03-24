الرئيس الكوري يزور جامع الشيخ زايد الكبير

الشارقة 24 – وام:



في إطار زيارته للدولة، زار الرئيس مون جاي إن، رئيس كوريا الجنوبية وحرمه اليوم السبت، جامع الشيخ زايد الكبير.



رافقهما خلال الزيارة، معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة، وسعادة عبد الله سيف علي النعيمي سفير الدولة لدى الجمهورية الكورية الجنوبية.



واستهل الرئيس والوفد المرافق جولته في الجامع بزيارة ضريح الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان طيب الله ثراه، متذكرين صفاته وقيمه ونهجه الحكيم الذي أسهم في تعزيز ثقافة التسامح والتعايش والسلام بين مختلف شعوب العالم.



ثم تجول الضيف والوفد المرافق، يصحبهم سعادة الدكتور يوسف العبيدلي مدير عام مركز جامع الشيخ زايد الكبير في قاعات الجامع وأروقته الخارجية، حيث تعرفوا على جماليات الجامع وبديع فنون العمارة الإسلامية التي تجلت بوضوح في جميع زواياه، إضافة إلى التعرّف على تاريخ تأسيس الصرح الكبير.



وفي ختام الزيارة، أهدى مدير عام المركز الرئيس مون جاي ان، نسخة من كتابي "بيوت الله" و "فضاءات من نور"، اللذين يعتبران أهم إصدارات المركز المتميزة التي تحتفي بجماليات العمارة الإسلامية.