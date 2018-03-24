مجلس قيادات الشرطة يطلع على سياسة الربط الشبكي وأمن المعلومات

الشارقة 24 – وام:

ترأس معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، مجلس قيادات الشرطة في وزارة الداخلية، الذي عقد بقاعة الاجتماعات بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة .

حضر الاجتماع أعضاء المجلس، سعادة اللواء محمد العوضي المنهالي مستشار سمو وزير الداخلية، وسعادة اللواء عبد العزيز مكتوم الشريفي مدير عام الأمن الوقائي، وسعادة اللواء عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، وسعادة اللواء الشيخ راشد بن أحمد المعلا قائد عام شرطة أم القيوين، وسعادة اللواء علي عبد الله علوان القائد العام لشرطة رأس الخيمة، وسعادة اللواء سيف الزري الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة، وسعادة اللواء جاسم المرزوقي قائد عام الدفاع المدني، وسعادة العميد محمد بن نايع الطنيجي نائب القائد العام لشرطة الفجيرة، وسعادة العميد عبد العزيز الأحمد مدير إدارة المعلومات الأمنية الاتحادية ورئيس أمانة المجلس، وسعادة العقيد عبد الله سيف المطروشي نائب مدير عام العمليات الشرطية بشرطة عجمان، وسعادة العقيد الركن ناصر راشد المعلا من الإدارة العامة للعمليات المركزية، وباقي أعضاء المجلس وعدد من كبار الضباط بالوزارة.

وتم خلال الاجتماع، مناقشة عدد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، واطلع المجلس على عرض حول سياسة الربط الشبكي لأنظمة البيانات وسياسة أمن وسلامة المعلومات.

واطلع معالي الفريق ضاحي خلفان، يرافقه سعادة اللواء علي عبد الله بن علوان وأعضاء مجلس قيادات الشرطة بالدولة، على سير العمل في غرفة العمليات المركزية لشرطة رأس الخيمة.

واستمعوا لشرح مفصل من الضباط والمختصين القائمين عليها حول طبيعة عملها والأجهزة والمعدات المستخدمة فيها وكاميرات المراقبة المنتشرة في جميع المواقع الحساسة في الإمارة، والشاشات التي توضح بشكل دقيق مواقع الدوريات المنتشرة في جميع أنحاء الإمارة وأنظمة مراقبة تحرك دوريات الشرطة وتحديد مواقع الحوادث من قبل أقرب دورية، إضافة إلى التعرف على آلية التنسيق وكيفية القيام بعملية التأمين للأحداث المختلفة بما في ذلك إدارة الأزمات والكوارث والآلية التي يتم من خلالها إدارة عملية الحالات الطارئة.