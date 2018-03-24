رئيس كوريا الجنوبية: الإمارات حققت معجزة وسط الصحراء

الشارقة 24 – وام:

أعرب مون جاي إن رئيس كوريا الجنوبية، عن أمله في الارتقاء بالعلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وبلاده، من مرحلة "الشراكة الاستراتيجية" الحالية، إلى مستوى أعلى لتصبح علاقات شراكة استراتيجية خاصة شاملة، تتجه صوب المستقبل وآماله.

وأشاد الرئيس الكوري الجنوبي في حوار خاص أجرته معه وكالة أنباء الإمارات، بمناسبة زيارته الرسمية للدولة التي بدأها، يوم السبت، بقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة منذ قيامها، منوهاً في هذ الصدد بجهود القائد المؤسس وباني نهضة الاتحاد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، وهي الجهود التي تتواصل في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والذين يواصلون طريق التقدم والنماء والازدهار في ربوع دولة الإمارات على كل صعيد.

وعبر عن سعادته بزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة التي أكد أنها دولة صديقة لكوريا الجنوبية، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنها تعد أول دولة في الشرق الأوسط يزورها بعد توليه منصب الرئاسة في بلاده، وقال إن دولة الإمارات حققت معجزة وسط الصحراء عبر سلوكها طريق النماء والازدهار والإصلاح والابتكار، وتكريس كل جهد ممكن من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتواصل فصولها.

ونوه إلى تنامي العلاقات بين الإمارات العربية المتحدة وكوريا الجنوبية إلى مستوى أعلى، منذ إبرام عقد مشروع براكة لإنشاء محطة الطاقة النووية في عام 2009، ووصف جهود الإمارات بشأن استعداداتها للثورة الصناعية الرابعة، وإنشاء لجنة معنية بها، بأنها جهود حكيمة من شأنها توفير محرك للنمو المستقبلي للدولة، مشيراً في هذا الصدد إلى إنشاء كوريا الجنوبية أيضاً لجنة للثورة الصناعية الرابعة من أجل قيادة "نمو الابتكار"، الذي يركز على الإنسان.