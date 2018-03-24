الهلال يبدأ بإنشاء مستشفى الشيخة فاطمة في موريتانيا

الشارقة 24 – وام:

بدأت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، بإنشاء "مستشفى الشيخة فاطمة للأمومة والطفولة"، في العاصمة الموريتانية نواكشوط، بتكلفة تقدر بحوالي مليوني درهم، تم توفيرها من مخصصات "صندوق دعم المرأة اللاجئة"، الذي تم تأسيسه بمبادرة كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية الرئيسة الفخرية للهلال الأحمر.

وأكملت الهيئة استعداداتها، للبدء في تنفيذ المشروع، الذي يوفر الرعاية الصحية للأمهات وحديثي الولادة، ويتكون من طابقين ويضم عدداً من المرافق الصحية المتمثلة في غرف العمليات والتخدير والتعقيم ومركز استقبال للحالات الطارئة، إلى جانب العنابر التي تستوعب 20 سريراً، ومن المتوقع أن يستقبل المستشفى يومياً 50 حالة وسيساهم في خفض نسبة وفيات حديثي الولادة والأمهات الحوامل والتي تعتبر مرتفعة نسبياً في موريتانيا.

وأكدت معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة، أن مبادرات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، في مجال الأمومة والطفولة، توفر الرعاية اللازمة للأمهات والأطفال في الكثير من الأقاليم والساحات، التي تفتقر لهذا النوع من الخدمات الضرورية.

من جانبه، أكد الدكتور محمد عتيق الفلاحي الأمين العام للهلال الأحمر الإماراتي، أن مبادرات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك عبر الهلال الأحمر، تعزز قدرات الهيئة في تبني المشاريع التي تفي بأغراض التنمية والإعمار في الدول، التي تواجه تحديات إنسانية وتنموية عديدة، وتعاني شعوبها من وطأة الفقر والعوز.