حمدان بن محمد يطلق "مسرعات دبي المستقبل 4"

الشارقة 24 – وام:

أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، الدورة الرابعة لمسرعات دبي المستقبل، التي تشارك فيها فرق عمل من 12 جهة حكومية بدبي، بالتعاون مع أبرز الشركات وأكثرها ابتكاراً على مستوى العالم.

وقال سموه: "دبي تقدم نموذجاً عالمياً لحكومة المستقبل، تتبنى مناهج عمل استثنائية تتخطى بها التحديات التي تواجه القطاعات الرئيسية، وتبتكر الحلول المناسبة لها وتواصل بناء علاقات التعاون مع الشركات الرائدة في القطاع الخاص، لترجمة هذه التصورات وتحويلها إلى مشاريع تخدم مسيرة التنمية".

جاء ذلك لدى زيارة سموه مقر برنامج "مسرعات دبي المستقبل"، في أبراج الإمارات حيث اطلع سموه على التحديات التي تسعى 12 جهة حكومية في دبي لابتكار حلول لها، بالتعاون مع أبرز الشركات وأكثرها ابتكاراً على مستوى العالم.

رافق سموه خلال الزيارة، معالي محمد عبد الله القرقاوي نائب رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل، وخلفان بالهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، وعبد العزيز الجزيري نائب الرئيس التنفيذي للمشاريع في مؤسسة دبي المستقبل.

وحضر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال الزيارة، لقاء شاملاً جمع الجهات الحكومية الاثنتي عشرة المشاركة في الدورة الرابعة لمسرعات دبي للمستقبل التي تنفذ تحت شعار "شارك في صناعة المستقبل".