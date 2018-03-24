سيف بن زايد يستعرض مبادرات التركيبة السكانية

الشارقة 24 – وام:

ترأس الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية، اجتماع المجلس بمقر الأمانة العامة للمجلس في أبوظبي، بحضور معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، ومعالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، ومعالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع، وسعادة راشد سالم لخريباني النعيمي مستشار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية عضو وأمين عام المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية.

وناقش المجلس عدداً من المواضيع المتعلقة بالتركيبة السكانية، والمبادرات المتخذة في هذا الإطار، واعتمد التوجه الاستراتيجي لعمل الأمانة العامة للمجلس ضمن رؤية الدولة 2021، والذي يأخذ بعين الاعتبار التحديات الاجتماعية وتحديات الخصوبة والتحديات الاقتصادية، وتحديات إنتاجية القطاعات الاقتصادية والحلول التي طرحها المجلس ضمن أفضل الممارسات العالمية بما يتوافق مع احتياجات الدولة وخصوصياتها.

وأكد المجلس، أهمية تحقيق التوازن ما بين العمل والأسرة وأهمية كل منهما، وكذلك أهمية التوفيق بينهما حيث ستلعب "السياسة الوطنية للأسرة " المعتمدة مؤخراً، من قبل مجلس الوزراء الموقر دوراً هاماً بتوحيد الجهود على الصعيدين الاتحادي والمحلي لدعم الأسرة واستقرارها.

حضر الاجتماع من جانب فريق الأمانة العامة للمجلس، سعادة حميد سعيد الدرعي الأمين المساعد للاستراتيجية والاتصال، وسعادة الدكتور سعيد عبد الله الأمين المساعد للسياسات والبحوث، وسعادة الدكتورة وضحة النعيمي الأمين المساعد للإحصاءات السكانية، وسعادة علي بن يوعان الجنيبي المدير التنفيذي للخدمات المساندة.