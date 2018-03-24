نهيان بن مبارك يشهد حفل السفارة البريطانية

الشارقة 24 – وام:

حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، حفل العشاء، الذي استضافته السفارة البريطانية، للتوعية بالأولمبياد الخاص، وبدء العد التنازلي لدورة الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية في مارس 2019.

كما حضر الحفل ثلاثة من الرياضيين البريطانيين هم: كيرا بايلند وغريغ سيلفستر وإيان هاربر الفائزين بعدة ميداليات ذهبية في الأولمبياد الخاص، ويزورون أبوظبي حالياً للترويج لدورة الألعاب العالمية في 2019، والذين تحاوروا مع الحضور.

وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان: إنني سعيد الليلة لتواجدي مع الرياضيين، وهذا العشاء يقوي أواصر العلاقات بين المملكة المتحدة ودولة الإمارات، وذلك بتقريب الرياضيين من ذوي الإعاقة، ومشاركتهم في الألعاب الأولمبية الخاصة، التي تستضيفها العاصمة أبوظبي، مؤكداً أن القيادة الرشيدة في الدولة تؤمن بتمكين ودعم المعاقين، وتعزيز ثقتهم بقدراتهم لكي يحققوا الإنجازات الرياضية التي ينشدونها، وفي حياتهم العامة بشكل عام.