محمد بن زايد ورئيس كازاخستان يشهدان توقيع اتفاقيات ومذكرات

الشارقة 24 – وام:

وقعت دولة الإمارات وجمهورية كازاخستان، عدداً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، تهدف إلى تعزيز الشراكات الثنائية والتعاون بين البلدين، وفتح آفاق جديدة للعمل المشترك في مختلف القطاعات.

شهد مراسم توقيع وتبادل وثائق الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، التي جرت يوم السبت، في قصر الرئاسة بأبوظبي، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ونور سلطان نزار باييف رئيس جمهورية كازاخستان.

وتم خلال المراسم، التوقيع على اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، وقعها من جانب الدولة معالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، ومن الجانب الكازاخستاني جينز كاسم بيك وزير الاستثمارات والتنمية.

كما تم توقيع اتفاقيتين، الأولى لإنشاء مصنع عالمي لإنتاج "البولي إيثيلين"، والثانية لتطوير مشروع لإنتاج البولي بروبيلين، وكلاهما في كازاخستان وقعها من جانب الدولة سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة، ومن الجانب الكازاخستاني كانات بوزبايف وزير الطاقة .

كما جرى توقيع اتفاقية حول المبادئ الأساسية للاستحواذ على 49% من أسهم الشركات المساهمة الخاصة في المنطقة الاقتصادية في ميناء أكتاو، وقعها من جانب الدولة سعادة سلطان بن سليم رئيس مجموعة موانئ دبي العالمية، ومن الجانب الكازاخستاني جرالي توقزانوف حاكم منطقة مانغاستاو.

وتم توقيع وثيقة المشاركة في إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة بوابات خورغوس – إيستن وقعها من جانب الإمارات سعادة سلطان بن سليم رئيس مجموعة موانئ دبي العالمية، ومن الجانب الكازاخستاني السيد كانات البيسبيف رئيس شركة جي سي.

وتم توقيع اتفاقية عقد شراكة بين اللجنة العليا لإكسبو دبي 2020، وحكومة جمهورية كازخستان وقعها من جانب الإمارات سعادة نجيب العلي المدير التنفيذي اللجنة العليا لإكسبو دبي، ومن الجانب الكازاخي آلين شايزونسو المفوض العام من حكومة كازاخستان لإكسبو دبي 2020 نائب رئيس مجلس إدارة شركة جي إس جي الوطنية لإكسبو أستانا.

حضر مراسم توقيع الاتفاقيات، سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، والشيخ ذياب بن طحنون بن محمد آل نهيان، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، ومعالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة، ومعالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع، ومعالي محمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة، وسعادة الفريق الركن جمعة أحمد البواردي الفلاسي مستشار نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسعادة الفريق الركن مهندس عيسى سيف بن عبلان المزروعي نائب رئيس أركان القوات المسلحة، وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، وسعادة الدكتور محمد أحمد بن سلطان الجابر سفير الدولة لدى جمهورية كازاخستان، وسعادة سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، وسعادة نجيب العلي المدير التنفيذي للجنة إكسبو 2020 .

وحضرها من الجانب الكازاخستاني، إسكار مامين النائب الأول لرئيس الوزراء، وأحميتجان إيسيموف رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني للثروة، ونورلان أونجانوف مساعد رئيس الدولة للشؤون الدولية، وأباي بيسيمبايف وزير شؤون الرئاسة، وجينيس قاسيمبيك وزير الاستثمارات والتنمية، وبيبوت أتامكولوف وزير الصناعات الدفاعية والفضائية، وقانات بوزيمبايف وزير الطاقة، وإيرالي توغجانوف محافظ منطقة مانغيستاو، وخيرات لاما شريف سفير جمهورية كازاخستان لدى الدولة.