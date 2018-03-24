محمد بن زايد ورئيس كازاخستان يبحثان تعزيز التعاون

الشارقة 24 – وام:

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ونور سلطان نزار باييف رئيس جمهورية كازاخستان الصديقة، علاقات التعاون بين البلدين، وسبل تطويرها وتعزيزها، في مختلف المجالات، إضافة إلى المستجدات الإقليمية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في بداية اللقاء، الذي عقد في قصر الرئاسة بأبوظبي بزيارة الرئيس نزار باييف والوفد المرافق إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، متمنياً سموه أن تسهم الزيارة في تعزيز العلاقات الثنائية، بما يلبي تطلعات قيادتي وشعبي البلدين، في فتح آفاق أوسع للتعاون في مختلف المجالات.

واستعرض الجانبان، خلال اللقاء، علاقات التعاون والصداقة بين دولة الإمارات وجمهورية كازاخستان، وسبل تطويرها في مختلف المجالات الاستثمارية والاقتصادية، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادل الآراء حولها.

وأكد سموه، حرص دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، على بناء جسور التواصل والتعاون مع مختلف دول العالم بما يحقق المصالح المشتركة ويسهم في جهود التنمية والتطوير والتقدم في مختلف المجالات، مشيراً سموه إلى أن الدولة أسست قاعدة متينة من العلاقات المتميزة مع الدول الشقيقة والصديقة، من خلال نهجها وسياستها القائمة على الاحترام المتبادل والثقة والتعاون البناء.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: إن مثل هذه الزيارات تعزز من التعاون وتدفع بالعلاقات إلى مستويات أعلى وآفاق أوسع.

من جانبه، أعرب رئيس كازاخستان عن سعادته بزيارة دولة الإمارات، مؤكداً أهمية وتميز علاقات الصداقة والتعاون بين بلاده ودولة الإمارات في المجالات كافة، وأشاد بالنهضة التنموية الحضارية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات، مشيراً إلى أنه بفضل حرص قيادتي البلدين تطورت العلاقات الثنائية إلى مستويات تبعث على التفاؤل والارتياح، منوهاً إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين تضاعف أربع مرات.

وقال "بفضل الجهود الكبيرة لقيادة دولة الإمارات أصبحت بلادكم من الدول التنموية الرائدة في العالم"، مشيراً إلى أن صنع المستقبل يحتم التغيير ومواكبة التطورات وهذا ما تقومون به باستمرار.

واستحضر الرئيس الكازاخستاني دور المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في توطيد علاقات الصداقة مع كازاخستان، وقال "في هذا العام تحتفلون بذكر مئوية الشيخ زايد وقد ترك المغفور له إرثاً عظيماً في القيادة والبناء والتنمية وبفضل رؤيته ونهجه، أنتم تواصلون السير على خطاه".

وأكد الجانبان، في نهاية المحادثات، سعي البلدين إلى تنمية العلاقات الثنائية بينهما في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسياحية والطاقة وغيرها من أوجه التعاون، الذي يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين، كما شددا على أهمية مضاعفة المجتمع الدولي جهود تحقيق السلام والأمان في المنطقة والعالم، إضافة إلى ترسيخ مفاهيم التسامح والحوار والتعايش المشترك بين مختلف الشعوب.

حضر جلسة المحادثات، سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، والشيخ ذياب بن طحنون بن محمد آل نهيان، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، ومعالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة، ومعالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع، ومعالي محمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة، وسعادة الفريق الركن جمعة أحمد البواردي الفلاسي مستشار نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسعادة الفريق الركن مهندس عيسى سيف بن عبلان المزروعي نائب رئيس أركان القوات المسلحة، وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، وسعادة الدكتور محمد أحمد بن سلطان الجابر سفير الدولة لدى جمهورية كازاخستان، وسعادة سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، وسعادة نجيب العلي المدير التنفيذي للجنة إكسبو 2020 .

وحضرها من الجانب الكازاخستاني، إسكار مامين النائب الأول لرئيس الوزراء، وأحميتجان إيسيموف رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني للثروة، ونورلان أونجانوف مساعد رئيس الدولة للشوون الدولية، وأباي بيسيمبايف وزير شؤون الرئاسة، وجينيس قاسيمبيك وزير الاستثمارات والتنمية، وبيبوت أتامكولوف وزير الصناعات الدفاعية والفضائية، وقانات بوزيمبايف وزير الطاقة، وإيرالي توغجانوف محافظ منطقة مانغيستاو، وخيرات لاما شريف سفير جمهورية كازاخستان لدى الدولة، وعدد من المسؤولين.