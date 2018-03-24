محمد بن زايد يستقبل رئيس كازاخستان

الشارقة 24 – وام:

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، يوم السبت، في قصر الرئاسة، نور سلطان نزار باييف رئيس جمهورية كازاخستان، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى البلاد.

وجرت للرئيس الكازاخستاني لدى وصوله إلى قصر الرئاسة، مراسم استقبال رسمية، حيث عزف السلام الوطني لجمهورية كازاخستان، فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة تحية لضيف البلاد.

وصافح الرئيس نزار باييف كبار مستقبليه، فيما صافح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان كبار المسؤولين المرافقين للرئيس الضيف.

وكان في الاستقبال، سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي.

كما كان في الاستقبال، الشيخ ذياب بن طحنون بن محمد آل نهيان، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، ومعالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة، ومعالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع، ومعالي محمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة، وسعادة الفريق الركن جمعة أحمد البواردي الفلاسي مستشار نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسعادة الفريق الركن مهندس عيسى سيف بن عبلان المزروعي نائب رئيس أركان القوات المسلحة، وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، وسعادة الدكتور محمد أحمد بن سلطان الجابر سفير الدولة لدى جمهورية كازاخستان، وسعادة سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، وسعادة نجيب العلي المدير التنفيذي للجنة إكسبو 2020 .

ويضم الوفد المرافق لرئيس كازاخستان كلاً من، إسكار مامين النائب الأول لرئيس الوزراء، وأحميتجان إيسيموف رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني للثروة، ونورلان أونجانوف مساعد رئيس الدولة للشؤون الدولية، وأباي بيسيمبايف وزير شؤون الرئاسة، وجينيس قاسيمبيك وزير الاستثمارات والتنمية، وبيبوت أتامكولوف وزير الصناعات الدفاعية والفضائية، وقانات بوزيمبايف وزير الطاقة، وإيرالي توغجانوف محافظ منطقة مانغيستاو، وخيرات لاما شريف سفير جمهورية كازاخستان لدى الدولة وعدد من المسؤولين.