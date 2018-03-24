حصة بو حميد تبحث تعزيز التعاون مع مؤسسة الملك خالد الخيرية

الشارقة 24:

التقت معالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع، في الرياض، الأميرة موضي بنت خالد بن عبد العزيز آل سعود عضو مجلس أمناء مؤسسة الملك خالد الخيرية.

وتعرفت معالي الوزيرة، خلال اللقاء، على البرامج التي تقدمها المؤسسة لأفراد المجتمع ودورها في تطوير سياسة الضمان الاجتماعي، وبحثت سبل تعزيز التعاون في تقديم خدمات، وفق أعلى المعايير العالمية في الجودة والكفاءة والشفافية.

وأشادت الأميرة موضي، بمكانة دولة الإمارات ودورها البارز في عمل الخير، وتقديم يد العون والمساعدة لكل محتاج ومتضرر على مستوى العالم، والذي يعكس كرم القيادة الرشيدة في دولة الإمارات لتعم شعبهم الطيب صغيراً وكبيراً.

جاء اللقاء على هامش زيارة الوزيرة بو حميد للرياض، للمشاركة في ندوة "الثراء المعرفي يكسب المجتمعات والشعوب روح التلاحم والتماسك"، في معرض الرياض الدولي للكتاب، لاختيار دولة الإمارات ضيف شرف المعرض.

والتقت معاليها، سعادة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية، وتم استعراض أبرز التطورات ومجالات التعاون القائمة بين سفارة الدولة والمؤسسات السعودية المختلفة، على جميع الأصعدة وبالأخص، فيما يتعلق بالتعاون مع جمعيات النفع العام للمساعدة في تحقيق الضمان الاجتماعي والتنمية المستدامة.

وأشاد سعادته بدور وزارة تنمية المجتمع، في تعزيز التماسك الأسري والتلاحم المجتمعي، وفقاً لرؤية القيادة الرشيدة للدولة، والتوجهات المستقبلية للحكومة الهادفة، لإسعاد المجتمع وترسيخ مكانة الدولة كموطن للسعادة.