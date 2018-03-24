حملة الشيخة فاطمة الإنسانية تبدأ مرحلتها الثانية في إفريقيا

الشارقة 24 – وام:

بدأت حملة الشيخة فاطمة الإنسانية العالمية لعلاج المرأة والطفل، المرحلة الثانية من مهامها الإنسانية في القارة الإفريقية، للتخفيف من معاناة النساء والأطفال، من خلال إيجاد حلول واقعية لمشاكل صحية للفقراء في القرى، بعيادات متنقلة ومستشفى ميداني متحرك، يقدم خدماته التشخيصية والعلاجية والوقائية، بإشراف نخبة من كبار الأطباء المتطوعين من أطباء الإنسانية من مختلف دول العالم .

وتأتي المهام الإنسانية لحملة الشيخة فاطمة الإنسانية العالمية، في إطار برنامج فاطمة بنت مبارك للتطوع تحت شعار "كلنا أمنا فاطمة"، وانسجاماً مع منظومة القيم الإنسانية التي أرساها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وانطلاقاً من توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، بأن يكون عام 2018 عام زايد.

ودشنت المرحلة الثانية للحملة، في القرى الإفريقية لتغطية مناطق جغرافية أوسع في إفريقيا، لتشمل زنجبار وأوغندا والمغرب والصومال، بعد نجاح المرحلة الأولى في علاج الآلاف من النساء والأطفال في كل من مصر والسودان، بمبادرة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، في مبادرة هي الأولى من نوعها في العالم، بهدف تقديم أفضل الخدمات التشخيصية والعلاجية والوقائية والجراحية للمرأة والطفل .

ويتم تنفيذ هذه المبادرة الإنسانية، بالشراكة مع مبادرة زايد العطاء، والاتحاد النسائي العام، وبشراكة استراتيجية مع جمعية دار البر، ومؤسسة بيت الشارقة الخيري، ومجموعة المستشفيات السعودية الألمانية .

وأكدت نورة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام، أن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أولت جل اهتمامها للعناية بالمرأة والطفل، محلياً وعالمياً، ودعمتهم في جميع المجالات، وبالأخص الصحية ووفرت لهم الرعاية الصحية الشاملة.

من جانبها، أكدت العنود العجمي المدير التنفيذي لمركز الإمارات للتطوع، أن تدشين حملة الشيخة فاطمة الإنسانية العالمية لعلاج المرأة والطفل في مرحلتها الثانية، يأتي تزامناً مع احتفالات الدولة بـ"يوم الأم".