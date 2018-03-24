الرميثي: شرطة أبوظبي تطبق أفضل الممارسات المستدامة

الشارقة 24 – وام:





أكد معالي اللواء محمد خلفان الرميثي قائد عام شرطة أبوظبي، حرص الشرطة على مشاركة المجتمع في إحياء فعالية ساعة الأرض سنوياً، تطبيقاً لأفضل الممارسات الخضراء، والمحافظة على البيئة ومنع التلوث وتطوير الأداء البيئي على مستوى الدولة.

وقال إن المشاركة تأتي لإبراز الدور المتميز للقيادة العامة لشرطة أبوظبي، كجهة حكومية رائدة، تحتذي بها سائر المؤسسات الحكومية، خصوصاً في المسؤوليات البيئية والاجتماعية.

وأشاد معاليه بالإنجازات الكبيرة التي حققتها حكومة أبوظبي في المجال البيئي، داعياً إلى ضرورة المحافظة على الموارد الطبيعية لدعم استدامة هذه الموارد للأجيال المقبلة، بتبني الأجهزة الشرطية السياسات المعينة، والآليات الخاصة، بترشيد استهلاك المياه والكهرباء والوقود والأوراق.