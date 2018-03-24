"الهلال" ينظم محاضرات تثقيفية صحية في حضرموت باليمن

الشارقة 24 – وام:

نظم فريق التوعية والتثقيف الصحي التابع لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي السبت، محاضرات صحية تثقيفية بالمخيم الطبي الاستشاري الجراحي الخيري، مخيم الفقيد حسين بن كردوس التميمي، بقرية اللسك بمديرية تريم، الذي تنفذه مؤسسة بن كردوس للتنمية.

وتبنت الهيئة جانب التوعية والتثقيف في المخيم، في إطار برنامجها الصحي التوعوي الشامل، لتقديم خدمات صحية متنوعة وأنشطة تثقيفية، تغطي أبرز الجوانب الضرورية في مجال التوعية الصحية والبيئية.

وعمل فريق الهيئة على توعية وتثقيف زوار المخيم الطبي بالمركز الصحي بقرية "اللسك" شرق تريم، حول الأساليب الغذائية الصحيحة التي تضمن للأطفال نمواً صحياً سليماً، يجنبهم الإصابة بالسمنة والسكري وشرح الطرق المثلى لعيش نمط حياة صحي.

واشتملت محاضرات التوعية على توزيع حقائب إسعافات أولية وبروشورات وكتيبات توعوية، تهدف إلى تأصيل فكرة نمط الحياة الصحي في نفوس الأطفال باعتبارهم الركيزة الأساسية لبناء المستقبل.