الإمارات تدين حادث إطلاق النار واحتجاز الرهائن في فرنسا

الشارقة 24 – وام:

عبرت دولة الإمارات العربية المتحدة، عن إدانتها حادث إطلاق النار الذي استهدف الشرطة الفرنسية، وعملية احتجاز الرهائن بمدينة تريب جنوبي فرنسا، واللذين أسفرا عن سقوط عدد من الأبرياء بين قتيل وجريح.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان أصدرته اليوم الجمعة، تضامنها الكامل مع الجمهورية الفرنسية الصديقة في مواجهة الإرهاب، ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وجددت موقف الإمارات الثابت والرافض للإرهاب بكافة أشكاله، معبرة عن تعازيها للحكومة الفرنسية وأهالي وذوي الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.