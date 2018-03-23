الهاملي: زايد رسخ السعادة عند تأسيس الدولة

الشارقة 24 – وام:

شدد معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، على أن القيادة الرشيدة عززت مفهوم السعادة ووفرت كل أسبابها في مجتمع دولة الامارات، بعد أن رسخ المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه السعادة كأحد المرتكزات الرئيسية التي قامت عليها الدولة التي أصبحت اليوم أرض السعادة تتعايش عليها مختلف ثقافات العالم.

وقال معاليه، إن السعادة والإيجابية في دولة الإمارات باتت أسلوب حياة والتزام حكومي وروح حقيقية توحد مجتمعنا، وهو الأمر الذي أكد عليه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وتترجم في الوقت ذاته على أرض الواقع، لا سيما في التقارير العالمية لقياس سعادة الشعوب.

جاء ذلك، خلال كلمة له في حفل السعادة والايجابية الذي نظمته الوزارة أمس الخميس بديوانها في دبي، لتكريم القطاعات والوحدات التنظيمية والفرق التي حققت أعلى مؤشرات في برامج ومبادرات السعادة التي طبقتها الوزارة خلال العام الماضي، إضافة الى تكريم الموظفين المتميزين.

وأكد معالي ناصر بن ثاني الهاملي، التزام الوزارة بمواصلة تمكين كوادرها الوظيفية من خلال التحسين المستمر لجودة بيئة العمل المحفزة والمشجعة على الابداع والابتكار وتحقيق استدامة السعادة وبث الروح الايجابية في مختلف قطاعات الوزارة ووحداتها التنظيمية.