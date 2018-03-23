حديقة "أم الإمارات" تحتضن البرنامج المجتمعي لمهرجان أبوظبي

الشارقة 24 – وام:

احتضنت حديقة أم الإمارات، فعاليات "المهرجان في الحديقة" التي تقام ضمن البرنامج المجتمعي لمهرجان أبوظبي 2018، وذلك برعاية سمو الشيخة شمسة بنت حمدان بن محمد آل نهيان، حرم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة.

وشهدت فعاليات اليوم الأول أمس الخميس، افتتاح "سوق الأشغال اليدوية والحرف التقليدية" من مشروع "الغدير للحرف اليدوية"، الذي يهدف إلى الحفاظ على التراث الشعبي الإماراتي وموروث الحرف والأشغال اليدوية، بالإضافة إلى ورش عمل تفاعلية ومناسبات مجتمعية وعروض لأفلام تُعبر عن الثقافة الغنية للهند ضيف شرف المهرجان لهذا العام، كما شاركت ملكة الماريمبا الفنانة المصرية نسمة عبد العزيز الأطفال فرحتهم، وعزفوا سوياً على آلات الإيقاع.

ومع حلول المساء، أقيمت لزوار الحديقة ورشة عمل تعلّم الرقص الأكثر شهرة في بوليوود من خلال فقرة خاصة مع مدرب الرقص جيل تشوين، والتي تقام مساء اليوم الجمعة أيضاً تبعها عرض لفرقة راغو ديكسيت الشهيرة بحضور نفديب سينغ سوري سفير جمهورية الهند لدى الدولة لدى الدولة.

وقدمت الفرقة حفلاً موسيقياً ألهب حماس الجمهور، وهو العرض الذي يعتبر من أكثر العروض الحية تشويقاً في الهند، والذي وصفته مجلة الغارديان بأنه "أكبر الصادرات الثقافية في الهند"، حيث تم أداؤه في أكثر من 1500 حفل موسيقي في 30 بلداً.

وتقام مساء اليوم الجمعة، في حديقة أم الإمارات الأمسية الثانية من "المهرجان في الحديقة"، حيث تسلط الأضواء على اثنين من رواد الموسيقى العربية، ويقدم الموسيقي زاهد سلطان أحدث أعماله بعنوان "حوار"، فيما تملأ ملكة الماريمبا المصرية نسمة عبد العزيز مع مجموعتها، أرجاء الحديقة بأجواء حماسية من الموسيقى المعاصرة.

وتختتم فعاليات "المهرجان في الحديقة" يوم السبت، بعرض مسرحي يتوج جهود دورة هذا العام من "ورشة الإمارات المسرحية"، ويحتفي بالأعمال الكوميدية للممثل الكويتي الراحل عبد الحسين عبد الرض.

ويتضمن البرنامج الرئيسي لحفلات مهرجان أبوظبي والذي يستمر حتى 30 مارس الجاري، عدداً من العروض الرائعة الأخرى، من بينها، حفل "بيانوغرافيك" أعمال على آلتي بيانو لفيليب غلاس، ستيف رايخ وموريس رافل مع عروض بصرية حية، إضافة إلى سلسلة حفلات المهرجان للعزف المنفرد.