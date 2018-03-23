سعيد بن طحنون وسفير مصر يشهدان احتفالاً بـ "عام زايد"

الشارقة 24 – وام:

حضر معالي الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان، ووائل السيد محمد جاد سفير جمهورية مصر العربية لدى الدولة، مساء الخميس، على مسرح كلية الطب والعلوم الصحية التابعة لجامعة الإمارات، وذلك بمستشفى توام، احتفال مدرسة الأوائل الخاصة في العين، بمناسبة عام زايد، وتخريج الطلاب للعام الدراسي 2017-2018 .

وحضر الاحتفال، الذي أقيم تحت رعايته، الدكتور أمجد الجوهري المستشار الثقافي المصري، والمهندس محمد سعيد الداشر، ومطر راشد بالحايمة الظاهري رئيس مجلس إدارة المدرسة، ومديرتها الدكتورة منى مصطفى.

وهنأ معالي الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان الطلاب بالنجاح، الذي حققوه في العام الدراسي، مشيراً إلى أن التعليم يحظى باهتمام كبير من الدولة، لأهميته في إعداد أجيال مستنيرة تخدم وطنها، وأكد أن الاحتفال تزامن مع عام زايد، الذي يستهدف التعريف والإشادة بدور المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.