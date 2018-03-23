الهلال يُكرّم أطفال عدن في اليوم العالمي لمتلازمة داون

الشارقة 24 – وام:

نظمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، يوم الخميس، حفلاً فنياً لأطفال متلازمة داون، بمناسبة اليوم العالمي للمتلازمة، الذي يصادف 21 مارس من كل عام .

يأتي الحفل، ضمن الأنشطة التي ينفذها الهلال، في عام زايد، في إطار الدعم الشامل الذي تقدمه دولة الإمارات لليمن، بتوجيهات من القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بهدف إخراج الشعب اليمني من أزمته، وتطبيع حياته وبث روح الأمل في نفوس أبنائه .

تضمن الحفل، الذي أقيم بحديقة البراعم بمدينة المعلا، وأشرف عليه سالم المحرزي مندوب الهلال الأحمر في عدن، فقرات برامجية مختلفة ومتنوعة، بينها فقرات للرقص الشعبي، ومسابقة لأطفال متلازمة داون، وتوزيع مطبوعات وكتيبات تعريفية عن متلازمة داون.

شارك في الحفل 27 طفلاً وطفلة من أطفال متلازمة داون، والذين تم تكريمهم من قبل الهلال الأحمر، بحضور الدكتورة إشراق السباعي وكيل وزارة الصحة اليمنية.