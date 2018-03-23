البواردي يؤكد متانة العلاقات مع باكستان

الشارقة 24 – وام:

شارك معالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع، في احتفال باكستان، بمناسبة ذكرى يومها الوطني، الذي نظم يوم الجمعة، في العاصمة إسلام آباد.

وشهد الاحتفال، إلى جانب معاليه، سعادة حمد عبيد إبراهيم سالم الزعابي سفير الدولة لدى جمهورية باكستان الإسلامية، وعدد من كبار الضباط والمسؤولين في وزارة الدفاع وأعضاء الوفد المرافق.

وأكد معالي وزير دولة لشؤون الدفاع، متانة العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية باكستان الإسلامية الصديقة، قيادة وحكومة وشعباً، في مختلف المجالات.