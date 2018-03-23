شهد الاحتفال بيومها الوطني في إسلام آباد

البواردي يؤكد متانة العلاقات مع باكستان

  • الجمعة 23, مارس 2018 في 6:18 م
  • معالي محمد بن أحمد البواردي خلال حضوره الاحتفال
    معالي محمد بن أحمد البواردي خلال حضوره الاحتفال
أكد معالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع، خلال مشاركته في احتفال باكستان، بمناسبة ذكرى يومها الوطني، في العاصمة إسلام آباد، يوم الجمعة، متانة العلاقات الثنائية بين الإمارات وباكستان، في مختلف المجالات.
الشارقة 24 – وام:
 
شارك معالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع، في احتفال باكستان، بمناسبة ذكرى يومها الوطني، الذي نظم يوم الجمعة، في العاصمة إسلام آباد.
 
وشهد الاحتفال، إلى جانب معاليه، سعادة حمد عبيد إبراهيم سالم الزعابي سفير الدولة لدى جمهورية باكستان الإسلامية، وعدد من كبار الضباط والمسؤولين في وزارة الدفاع وأعضاء الوفد المرافق.
 
وأكد معالي وزير دولة لشؤون الدفاع، متانة العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية باكستان الإسلامية الصديقة، قيادة وحكومة وشعباً، في مختلف المجالات.