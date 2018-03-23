منصور بن محمد يشارك في احتفالية اليوم العالمي لمتلازمة داون

الشارقة 24 – وام:

شارك سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، في المهرجان الاحتفالي الكبير، الذي أقامته جمعية الإمارات لمتلازمة داون، بمناسبة اليوم العالمي للمتلازمة، والذي يوافق الحادي والعشرين من مارس من كل عام، تحت شعار "ما أقدمه لمجتمعي"، وذلك في سيتي سنتر مردف بدبي.

وتقدم سموه، المسيرة الاحتفالية التوعوية، بعد أن قص الشريط التقليدي للفعالية، من ساحة البوابة الرئيسية، في سيتي سنتر مردف، بمشاركة فرقة الموسيقى العسكرية لشرطة دبي، والجوالة وقيادات المجتمع والجمعية وذوي متلازمة داون وأسرهم والمتطوعين المشاركين، في تنظيم الحدث، لتصل إلى ساحة الغاليريا المركزية، التي قدم فيها فقرات غنائي وفلكلورية متنوعة.

وأعرب سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، عن تقديره للمنظمين والمتطوعين والمشاركين في الحدث، ودعا إدارة الجمعية للعمل على زيادة الوعي، حول دمج ذوي متلازمة داون في المجتمع بشكل أكبر، وإبراز إبداعاتهم وإمكاناتهم ومهاراتهم، ليصبحوا أعضاء فاعلين ومنتجين في المجتمع، من خلال الأنشطة الاجتماعية والرياضية والتربوية.

وهنأ سموه، الجمعية لفوزها باستضافة الكونغرس العالمي لمتلازمة داون في عام 2020، بإشراف المنظمة العالمية لمتلازمة داون ببريطانيا، ليواكب الحدث العالمي إكسبو 2020 في دبي، ويعكس حرص واهتمام ورعاية الإمارات لذوي الإعاقة.