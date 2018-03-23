قرقاش يبحث تطوير العلاقات الاستراتيجية مع الهند

الشارقة 24 – وام:

قام معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، بزيارة رسمية لجمهورية الهند، استغرقت ثلاثة أيام واختتمت الخميس، حيث التقى خلالها معالي سوشما سواراج وزيرة الشؤون الخارجية الهندية، بحضورسعادة الدكتور أحمد عبد الرحمن البنا سفير الدولة لدى جمهورية الهند، وتم تبادل وجهات النظر بشأن تطوير العلاقات الاستراتيجية والعمل على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك إزاء القضايا الاقليمية والدولية.

كما التقى معالي الدكتور أنور قرقاش معالي م.ج. أكبر وزير الدولة الهندي للشؤون الخارجية بحضور سعادة الدكتور أحمد البنا و الوفد المرافق لمعاليه، وتطرق الاجتماع إلى سبل تعزيز التعاون المشترك والتنسيق بين البلدين في مجال محاربة الإرهاب والتطرف كما تم مناقشة آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية.