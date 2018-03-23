عرض فيلم "أم الإمارات فخر الأمهات" في القاهرة

الشارقة 24 – وام:

عرض فيلم "أم الإمارات فخر الأمهات"، خلال الملتقى الأول للقيادات العربية الشابة، الذي عقد في القاهرة، تحت رعاية جامعة الدول العربية، وبالتعاون والتنظيم المشترك بين إدارة منظمات المجتمع المدني، ومجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة، تحت شعار "أجيال تحفظ تاريخ الأمة"، واختتمت أعماله يوم الأربعاء، في مقر الأمانة العامة للجامعة.

وتم إنتاج الفيلم، بالشراكة بين مؤسسة التنمية الأسرية، وشركة أبوظبي للإعلام، بمناسبة تكريم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، ومنح سموها وسام شرف ولقب "روح الإنسانية ونبع الخير والعطاء بالوطن العربي"، من قبل مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة.

ويتناول الفيلم، سيرة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، منذ ولادة سموها، في منطقة الهير بمدينة العين بإمارة أبوظبي، وحتى اقترانها بالمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في بداية العام 1960، وكان وقتها حاكماً للمنطقة الشرقية.

ويبرز الفيلم كذلك، جهود سموها في مجال رعاية الأسرة بكافة أفرادها، وخاصة الشباب الذين قدمت لهم العديد، من المبادرات الرامية إلى تشجيعهم، والأخذ بأيديهم نحو التميز والنجاح ودور سموها البارز، في دعم العمل الخيري والإنساني، على مستوى العالم، وجهودها المستمرة من أجل رقي المرأة الإماراتية والعربية ودعم قضايا الأسرة والطفل، ومواقفها الريادية في تمكين المرأة، من المشاركة السياسية، ودور سموها القيادي في دعم قضايا المرأة والأسرة والطفل.

حضر عرض الفيلم، مريم محمد الرميثي مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية، ووفد الدولة المشارك، في أعمال ملتقى القيادات العربية الشابة، والمنظمين والمدعوين، من كافة الدول العربية.

من جهة ثانية، قدمت فاطمة عبد الله الحمادي رئيسة قسم تنمية مهارات وقدرات الشباب بمؤسسة التنمية الأسرية، خلال الجلسة قبل الختامية للملتقى، ورقة حول أهم إنجازات المؤسسة، في مجال دعم الشباب وتنمية قدراتهم، منذ تاريخ إنشاء المؤسسة، وحتى الوقت الحالي.

وتطرق العرض إلى برنامج سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والإبداع المجتمعي، الذي تندرج تحت مظلته ثلاث جوائز.

كما قدم سلطان علي الزعابي، الفائز بجائزة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للشباب العربي الدولية، تجربته الشخصية في مجال التفوق والإنجازات التي حققها في عدة مجالات.

وقدمت المتطوعة الإماراتية فاطمة الكعبي، التي لقبت بأصغر مخترعة إماراتية في حفل تكريم ميدالية أوائل الإمارات 2015، وهي إحدى الفائزات بجائزة الشيخة فاطمة بنت مبارك للشباب العربي المتميز في مجال الإبداع العلمي عام 2017، ولديها 12 اختراعاً في مجالات أبرزها في الطاقة المتجددة والأمن والسلامة وخدمة ذوي الإعاقة وغيرها من المجالات.