الإمارات تدين تفجير مقديشو الإرهابي

الشارقة 24 – وام:

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة، التفجير الإرهابي الذي وقع، يوم الخميس، خارج فندق مزدحم بالعاصمة الصومالية مقديشو.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها، عن استنكار الإمارات وإدانتها، لهذه الأعمال الإرهابية، مؤكدة موقف الإمارات الثابت والرافض لمختلف أشكال العنف والإرهاب، الذي يستهدف الجميع، من دون تمييز بين دين وعرق.

وأكدت وقوف الإمارات وتضامنها مع الصومال في مواجهة العنف والتطرف، ودعت المجتمع الدولي، إلى التكاتف لمواجهة هذه الآفة الخطيرة واجتثاثها من جذورها، والتي تهدد أمن واستقرار دول العالم.

وأعربت الوزارة عن تعازي دولة الإمارات، ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا، جراء هذه الجريمة النكراء، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.