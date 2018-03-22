الهلال يطلق حملة صحية في وادي حضرموت

الشارقة 24 – وام:

دشنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، بالتعاون مع "منتدى كفى الصحي"، يوم الخميس، حملتها التوعوية والتثقيفية، بمديرية تريم في وادي حضرموت، في إطار الحملة الصحية الشاملة، التي تنفذها لتقديم خدمات صحية متنوعة وأنشطة تثقيفية، تغطي أبرز الجوانب الضرورية، في مجال التوعية الصحية والبيئية، بمحافظة حضرموت.

وقدم الفريق، برنامجاً توعوياً، عبر أثير الإذاعة المحلية، يعنى بأمراض الضغط والسكري، والكشف المبكر عن سرطان الثدي وفحص الوزن، استهدف المواطنين اليمنيين.

وأكد أحمد النيادي نائب رئيس الفريق، سعي الهيئة بتوجيهات من القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، للوصول ببرامجها إلى شرائح المجتمع اليمني، في العديد من المجالات التي تمس احتياجاتهم.

من جانبه، تقدم "منتدى كفى الصحي"، بخالص الشكر والتقدير لدولة الإمارات، للجهود المبذولة في دعم المشاريع الصحية، وتخفيف المعاناة عن المواطنين، والدعم النوعي الذي يقدمه الهلال، في الجوانب الأساسية المتعلقة بحياة المواطنين، من إغاثة ومشاريع بنية تحتية ومبادرات إنسانية وتنموية.