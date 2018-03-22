الإمارات تعرب عن قلقها لتدهور الأوضاع الإنسانية في اليمن

الشارقة 24 – وام:

أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة، عن قلقها العميق، إزاء التدهور الخطير للحالة الإنسانية في اليمن، جراء استمرار انتهاكات الميليشيات الحوثية الجسيمة، بحق المدنيين، وعرقلة جهود التحالف العربي، في إيصال المساعدات الإنسانية.

جاء ذلك، في كلمة الإمارات، التي ألقاها سعادة عبيد سالم الزعابي المندوب الدائم للإمارات لدى الأمم المتحدة في جنيف، أمام الدورة السابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان، في إطار البند العاشر الخاص بالمساعدة التقنية، وبناء القدرات، ونوه في مستهلها إلى انضمام الدولة إلى بيان المجموعة العربية، وتقدم بالشكر لنائبة المفوض السامي، على العرض الشامل، الذي تناول حالة حقوق الإنسان، في عدد من الدول، من بينها الجمهورية اليمنية الشقيقة.

وأكد سعادته، أن الإمارات تولي اهتماماً خاصاً، للوضع الإنساني الصعب في اليمن، مشيراً في هذا الصدد، إلى أنها ساهمت منذ بداية الأزمة، بما يزيد عن 2.73 مليار دولار أميركي، لرفع المعاناة عن المواطنين، تم تخصيصها للمشاريع المستدامة، والتي تشمل الصحة والتعليم والأمن والمرافق العامة والبنية التحتية والإعمار .

وتطرق إلى أن الدولة أعادت بناء 1400 مدرسة، و650 مركزاً صحياً، تم تدميرها من قبل الميليشيات الحوثية، بالإضافة إلى تعهد الإمارات بتقديم مبلغ 500 مليون دولار أميركي، لدعم خطط الأمم المتحدة، للاستجابة الإنسانية لليمن للعام 2018، وستقدم مبلغاً إضافياً قدره 70 مليون دولار أميركي، لدعم إعادة تأهيل الموانئ والمطارات، كما أنشأت الإمارات مكتباً، لتنسيق المساعدات الإنسانية في اليمن، ليكون رافداً لمجهود المنظمات الدولية العاملة في الميدان، للاستجابة بشكل عاجل لاحتياجات المتضررين.

وشدد الزعابي في ختام الكلمة، على أهمية الحل السياسي في اليمن، استناداً إلى الشرعية الدستورية، وضرورة الحفاظ على وحدته، واحترام سيادته واستقلاله، على أسس ومرجعيات واضحة، تتمثل في المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني، والقرارات الدولية، بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 2216، وجدد دعم الإمارات لجهود المبعوث الدولي إلى اليمن، في سعيه لإيجاد تسوية شاملة للأزمة.