الهلال يُكرّم يمنيات في يوم الأم

الشارقة 24 – وام:

كرّم الهلال الأحمر الإماراتي بعدن، يوم الخميس، عدداً من الأمهات اليمنيات، بمناسبة يوم الأم.

وعبرت الأمهات المكرمات، عن سعادتهن الغامرة بهذه اللفتة الكريمة، ووجهن الشكر والتقدير لدولة الإمارات، وذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر .

وأقيمت الفعالية، بقاعة كلية التربية في جامعة عدن، ضمن فعاليات عام زايد 2018، إذ تم تكريم أمهات عاملات، في مختلف المجالات التربوية والأكاديمية، ومنظمات المجتمع المدني.

وقالت الدكتورة هدى علوي رئيسة مركز المرأة بجامعة عدن: إن هذا التكريم يعد حافزاً وتشجيعاً للأم العاملة، ويضفي روحاً معنوية تشجع على بذل المزيد من الجهد .

بدورها، أشادت الدكتورة سوسن باخبيرة عميدة كلية الطب بهذا التكريم، وقالت إن الهلال الأحمر الإماراتي أعطى للمرأة قيمة معنوية.