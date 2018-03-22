سيف بن زايد يشهد توقيع اتفاقية بين أولمبياد أبوظبي الخاص وإعمار

الشارقة 24 – وام:

حضر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، يوم الخميس، توقيع اتفاقية شراكة بين اللجنة المحلية المنظمة للألعاب العالمية للأولمبياد الخاص أبوظبي 2019، ومجموعة إعمار العقارية.

وتطلق المجموعة، بموجب الاتفاقية، برامج ومبادرات، لتعزيز الجوانب المتعلقة، بأسلوب الحياة والعناصر الترفيهية، خلال الألعاب العالمية التي تستضيفها أبوظبي، العام المقبل.

وقع الاتفاقية، معالي محمد بن عبد الله الجنيبي رئيس المراسم الرئاسية بوزارة شؤون الرئاسة رئيس اللجنة العليا لاستضافة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص أبوظبي 2019، وسعادة محمد العبار رئيس مجلس إدارة مجموعة إعمار العقارية.

وقال معالي الجنيبي: "نحن سعداء للغاية، بالاهتمام المتزايد الذي تبديه شركات عالمية كبرى، مثل إعمار بهذا الحدث الوطني الكبير، الذي يساهم في الارتقاء بمكانة دولة الإمارات العربية المتحدة على الساحة الدولية، وتعزيز التضامن والوحدة بين مختلف فئات المجتمع، على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية".

من جهته، أكد سعادة محمد العبار، أن الشراكة مع الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص أبوظبي 2019، الحدث الرياضي الإنساني الأكبر في العالم، تمثل امتداداً لالتزام "إعمار"، بمبادرات المسؤولية المجتمعية، لما ينطوي عليه هذا الحدث، من أبعاد إنسانية وقيم أخلاقية نبيلة.