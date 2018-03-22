حميد النعيمي: أبناء الوطن جاهزون لتلبية النداء والواجب

الشارقة 24 – وام:

منح صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، وسام عجمان للشجاعة، إلى أربعة من شباب الوطن، هم: راشد الظهوري، وراشد البلوشي، وسالم الوالي، ومحمد الغفلي، وذلك عقب عودتهم من رحلة علاج في الخارج، إثر إصابتهم أثناء أداء واجبهم الوطني، والدفاع عن الحق، خلال مشاركتهم، مع قوات التحالف العربي في اليمن.

وأكد صاحب السمو حاكم عجمان، أن أبناء الوطن دائماً جاهزون لتلبية النداء والواجب والدفاع عن الحق، حيث برهنوا أنهم رهن قيادتهم الرشيدة للمشاركة في ميادين الشرف والواجب، وقال سموه: "نحن فخورون بهم لما قدموه ويقدمونه، من تضحيات في سبيل رفعة الوطن، فأنتم فخر لنا وللوطن ولشعبه".

حضر منح الأوسمة، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، وسعادة حمد راشد النعيمي مدير ديوان حاكم عجمان، وسعادة عبد الله أمين الشرفاء المستشار بديوان الحاكم، وسعادة سالم سيف المطروشي نائب مدير الديوان، وسعادة حمد بن غليطه السكرتير الخاص لصاحب السمو حاكم عجمان، وسعادة طارق بن غليطه مدير مكتب صاحب السمو الحاكم، وسعادة يوسف النعيمي مدير عام إدارة التشريفات والضيافة، وعدد من كبار المسؤولين.