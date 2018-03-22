نهيان بن مبارك يستقبل وفد أصدقاء اللوفر

الشارقة 24 – وام:



استقبل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح الخميس، وفد أصدقاء اللوفر، بحضور معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة.



وأكد معاليه للوفد أن متحف اللوفر أبوظبي هو جسر للفن والثقافة بين الشرق والغرب، ونشر مبدأ التسامح وحب الآخر وتقبله ونبذ كافة أشكال التعصب والعنف والكراهية، مشيراً إلى أن افتتاح متحف اللوفر في العاصمة الإماراتية أبوظبي يعد حدثاً تاريخياً لدولة الإمارات ويجسد إرثاً تاريخياً أرسى قواعده المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، وهو صرح نستثمره فى تعزيز قيم التسامح واستخدام لغة الحوار والتعايش السلمي مع الآخر.