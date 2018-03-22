جمعية الإمارات للإبداع تستعرض خططها السبت المقبل

الشارقة 24:



تعقد الجمعية العمومية العادية لجمعية الإمارات للإبداع، السبت المقبل، اجتماعاً في مجلس ضاحية مغيدر بمدينة الشارقة، وذلك بحضور الشيخ خالد بن حميد القاسمي رئيس الجمعية وأعضاء مجلس الإدارة وممثلين عن وزارة تنمية المجتمع.



ودعا الشيخ خالد بن حميد القاسمي رئيس جمعية الإمارات للإبداع، الأعضاء العاملين بالجمعية لحضور الاجتماع الذي سيتم من خلاله استعراض مسيرة الجمعية والتي أكملت عامها الأول والإنجازات التي حققتها خلال تلك الفترة.



وأضاف رئيس جمعية الإمارات للإبداع، أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن عرضاً موجزاً لإنجازات الجمعية واتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم والبرامج التي عقدتها والزيارات الميدانية التي نفذتها خلال العام المنصرم، والتي كان من بينها اتفاقيتي تعاون مع جامعة الشارقة والجامعة القاسمية بالإضافة إلى مذكرات تفاهم مع عدد من الدوائر والمؤسسات الحكومية والتعليمية بالدولة وزيارات ميدانية لتبادل الخبرات إلى مركز محمد بن راشد للابتكار وجامعة حمدان الذكية ودائرة الأراضي والأملاك بدبي وغيرها من الدوائر والمؤسسات الحكومية.



كما سيتم خلال الاجتماع عرض خطط الجمعية للمرحلة المقبلة، والبرامج والدورات التدريبية التي تعتزم الجمعية طرحها والتي تتضمن عدداً كبيراً من المحاضرات وورش العمل والدورات التدريبية المتخصصة في مجالي الإبداع والابتكار والتحفيز الذاتي وتنمية المواهب والقدرات الفردية والجماعية، حيث تعاقدت الجمعية مع عدد من المحاضرين المرموقين على المستوى المحلي والإقليمي ضمن هذا السياق.



ودعا الشيخ خالد بن حميد القاسمي مواطني الدولة والمقيمين على أرضها إلى المبادرة بالانضمام إلى جمعية الإمارات للإبداع للاستفادة من البرامج التدريبية والتأهيلية التي تطرحها والتي تختلف عناوينها وتلتقي أهدافها ومضامينها على رعاية ودعم المبدعين وتنمية مهاراتهم وصقل خبراتهم.



ولفت الشيخ خالد بن حميد القاسمي، أن الجمعية تمتلك أهدافاً وخططاً طموحة من خلال برامج متخصصة وندوات ومؤتمرات وجوائز في مجالات الإبداع والابتكار ستشكل بعد طرحها علامة فارقة في مسيرة دعم وتعزيز روح الإبداع والابتكار لدى جيل الشباب في دولة الإمارات العربية المتحدة.