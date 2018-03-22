ولي عهد الفجيرة يكرم الفائزين بجائزة الموظف المبتكر

الشارقة 24 – وام:



أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة أن "شهر الإمارات للابتكار" هذا العام، كان مناسبة وطنية شاركت فيها بفاعلية جميع إمارات الدولة، بمختلف المبادرات التي عززت مفهوم الابتكار، وقيمته وأبرزت دوره في تحسين جودة حياة الأفراد والمؤسسات، وأهمية تحويله لقيمة مجتمعية مؤثرة وأسلوب حياة إيجابي وفاعل.



جاء ذلك خلال تكريم سموه - في مكتبه بالديوان الأميري- للموظفين الفائزين بجائزة "الموظف المبتكر"، التي أطلقها مجلس رعاية التعليم والشؤون الأكاديمية بالفجيرة، ضمن إحدى مبادراته في "شهر الإمارات للابتكار"، فبراير الماضي، بهدف ترسيخ ثقافة الابتكار بين الموظفين، في دوائر ومؤسسات حكومة الفجيرة، بما يخدم بيئة العمل ويطور قطاع العمل الحكومي في الإمارة.