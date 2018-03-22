حرم رئيس غينيا تشيد بجهود الشيخة فاطمة بنت مبارك

الشارقة 24 – وام:



أشادت السيدة حاجة جيني كابا كوندي، حرم رئيس غينيا، بالجهود التي تبذلها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، في دعم ريادة وتمكين المرأة الإماراتية في كافة ميادين الحياة .



وعبر أعضاء الوفد المرافق لها أثناء زيارتها الخميس، للاتحاد النسائي العام، عن بالغ إعجابهم بما تقدمه إدارة الصناعات التراثية والحرفية بالاتحاد النسائي، من إحياء للحرف التراثية الأصيلة والمحافظة عليها من الاندثار .



ورحبت سعادة نورة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام، بالضيفة وقالت إن الاتحاد يستقبل كل زائر للاطلاع على الإنجازات التي حققتها المرأة الإماراتية، برعاية سمو أم الإمارات، والبرامج التي يعدها بهدف زيادة التوعية لدى المرأة بكافة المجالات.