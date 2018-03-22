حاكم عجمان يشيد بنتائج "نادي مصفوت للرماية"

الشارقة 24 – وام:

استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، الخميس، بالديوان رئيس وأعضاء فرق نادي مصفوت للرماية والفروسية الفائزين بالمراكز الأولى في بطولة فزاع للرماية "إسقاط الصحون" والتي نظمها "مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث" في ميدان الرماية في منطقة الروية في دبي.

وهنأ صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي إدارة وأعضاء النادي والفائزين بهذا الإنجاز المتميز الذي حققـته فرق النادي للرماية بحصولهم على المراكز الأول في منافسات بطولة فزاع للرماية.

وقال سموه - خلال اللقاء - إن هذا الإنجاز يأتي تتويجاً لجهود الشباب، مشيداً بالنتائج الطيبة والإنجاز المتميز لفرق الرماية في نادي مصفوت للرماية والفروسية خلال البطولة والتي حقق فيها العديد من المراكز المتقدمة وأن الإرادة والمثابرة والإصرار عوامل رئيسية في تحقيق النجاح والفوز والوصول إلى الأهداف المرجوة.

وأكد سموه ضرورة المشاركة المستمرة في مثل هذه المنافسات والبطولات لاكتساب المزيد من الخبرة وصقل مواهبهم والمحافظة على تفوقهم، داعياً الجميع لبذل مزيد من الجهد والتدريب والتأهيل لتحقيق إنجازات أخرى على مستوى البطولات والمنافسات التي تقام في الدولة.

وكان نادي مصفوت للرماية والفروسية قد حصل على المركز الأول والثاني في مسابقة "إسقاط الصحون" في "بطولة فزاع للرماية ببندقية السكتون للمواطنين 2018" والمركز الأول في "مسابقة بندقية السكتون كبار السن".

وتقدم سعادة حمد سعيد اضحي الكعبي رئيس مجلس إدارة نادي مصفوت للرماية والفروسية بجزيل الشكر والامتنان إلى صاحب السمو حاكم عجمان على دعمه المتواصل والمساندة الدائمة لمثل هذه الأنشطة وخاصة الرماية.

كما وجه الشكر والتقدير إلى سمو ولي عهد عجمان على متابعته الحثيثة للنادي وتقديمه كل مساندة وتشجيع لمواصلة تقديم أنشطة متميزة لأعضاء النادي وللإدارة.

حضر اللقاء، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان وسعادة حمد راشد النعيمي مدير ديوان حاكم عجمان وسعادة عبد الله أمين الشرفاء المستشار بديوان الحاكم وسعادة سالم سيف المطروشي نائب مدير الديوان وسعادة حمد بن غليطة السكرتير الخاص لصاحب السمو حاكم عجمان وكبار المسؤولين.