نهيان بن مبارك يحضر حفل سفارة باكستان

الشارقة 24 – وام:

حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، الأربعاء، حفل الاستقبال الذي أقامه سعادة معظم أحمد خان سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى الدولة بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

كما حضر الحفل، الذي أقيم في فندق انتركونتيننتال - أبوظبي - معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة والشيخ محمد بن نهيان بن مبارك آل نهيان وسعادة محمد عمران الشامسي مدير إدارة شؤون الدبلوماسيين في وزارة الخارجية والتعاون الدولي وعدد من المسؤولين ورؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية المعتمدين لدى الدولة وأبناء الجالية الباكستانية المقيمة في الدولة.