"الهلال الأحمر" يفتتح مبنى جمعية تنمية المرأة بشبوة

الشارقة 24 – وام:



افتتحت "هيئة الهلال الأحمر الإماراتي"، الأربعاء، مبنى جمعية تنمية المرأة بمدينة عتق في محافظة شبوة اليمنية بعد صيانته وإعادة تأهيله وتزويده بالأثاث اللازم، وذلك استمراراً للدعم الذي تقدمه دولة الإمارات لإعادة تأهيل القطاعات الحيوية في محافظة شبوة ومختلف المناطق اليمنية المحررة بتوجيهات من القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".

وأكد محمد المهيري ممثل هيئة الهلال الأحمر في شبوة - في تصريحات له بهذه المناسبة - أن افتتاح "مبنى جمعية تنمية المرأة" بعد إعادة تأهيله وتجهيزه، يأتي في إطار اهتمام الهيئة بتقديم الدعم للمرأة اليمنية وتخفيف معاناتها ومحاولة تأهيلها لإشراكها في العملية التنموية، من خلال استئناف إدارة الجمعية لعملها في تبني المشاريع النسوية الحرفيّة من خياطة وحرف يدوية وأنشطة خيرية ودورات تدريبية بما يحقق مردوداً مادياً للأسر العاملة في الجمعية.

ولفت إلى أن مشروع إعادة تأهيل وتأثيث جمعية تنمية المرأة يعد حلقة في سلسلة المشاريع التنموية التي تنفذها الهيئة في محافظة شبوة لتحسين أوضاع الأهالي وتلبية متطلباتهم وتوفير الحياة الكريمة لهم.

من جهته أشاد عبدربه هشله أمين عام المجلس المحلي بمحافظة شبوة بالدعم المتواصل لدولة الإمارات، عبر ذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر لأهالي محافظة شبوة في كل المجالات الخدمية والإغاثية ومشاريع البنية التحتية.

وأعرب عن شكره لدولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً لأياديها البيضاء الممتدة للشعب اليمني، وما يقدمونه من دعم لبناء وتطوير المؤسسات الحكومية والأهلية في شبوة وإعادة الأمل إلى نفوس السكان في ظل الأزمة الاقتصادية التي أعاقت عجلة النمو في اليمن.

من ناحيتها نوهت فاطمة فرج رئيسة جمعية تنمية المرأة إلى أن افتتاح مبنى الجمعية بعد تأهيله وصيانته سيدخل البهجة والسرور إلى قلوب هذه الفئة وسيمكن المرأة من ممارسة نشاطاتها المختلفة.

وعبرت عن شكرها وتقديرها لدولة الإمارات العربية المتحدة وهيئة الهلال الأحمر على جهودها الخيرة وإسهاماتها المتميزة بمحافظة شبوة في الجوانب المختلفة وعلى رأسها مشاريع إعادة تأهيل البنية التحتية، إضافة إلى المشاريع الإغاثية والصحية ومشاريع التعليم وغيرها.