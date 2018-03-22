"الهلال" يطلق حملته التوعوية والتثقيفية ضمن المخيم الطبي باليمن

الشارقة 24 – وام:



أطلقت "هيئة الهلال الأحمر الإماراتي"، الأربعاء، حملتها التوعوية والتثقيفية ضمن المخيم الطبي الاستشاري الجراحي الخيري بقرية اللسك بمديرية تريم بمحافظة حضرموت اليمنية.



وبدأ فريق الهيئة حملته بالمناطق الشرقية من مديرية تريم في وادي حضرموت عبر جولات وزيارات لمنازل المواطنين المستهدفين أجرى خلالها فحوصات سريعة لهم خاصة لضغط الدم ومستوى السكر في الدم، إضافة إلى تثقيفهم وتوعيتهم بشأن سبل الوقاية من الأمراض والأوبئة.



وأكد أحمد النيادي نائب رئيس فريق الهلال الأحمر الإماراتي بمحافظة حضرموت - في تصريحات له بهذه المناسبة - حرص الهيئة على مشاركة منظمات المجتمع المدني خاصة الصحية منها أنشطتها وفعالياتها المقدمة للمواطنين والتي من شأنها تحسين سبل العيش لديهم ورفع مستواهم الصحي و التعليمي.



وأوضح النيادي أن فريق الهلال المشارك في حملات التوعية والتثقيف الصحي المصاحب للمخيم الطبي الاستشاري الجراحي الخيري الثالث الذي تبنته مؤسسة بن كردوس للتنمية سيواصل نشاطه طيلة أيامه المخيم الخمسة وسيغطي قرى تريم الشرقية كافة.



ونوه إلى أن تلك الحملات تأتي ضمن الجهود التي تبذلها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي على الساحة اليمنية بتوجيهات من القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، لرفع المستوى الصحي بالمحافظات اليمنية وتحسين الأوضاع المعيشية لمواطنيها في ظل الظرف الاستثنائي الذي يعيشونه.



حضر حفل التدشين، عصام حبريش الكثيري وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء والعقيد منصور التميمي مدير عام مديرية تريم وممثلو مشاريع هيئة الهلال الأحمر في حضرموت وعدد من الشخصيات الحكومية والاجتماعية والقبلية ومئات المستفيدين.